O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Outubro de 2018 23:20 18. Outubro 2018 - 23:20

Jair Bolsonaro não participará de nenhum dos debates na TV com Fernando Haddad previstos até o segundo turno da eleição presidencial, em 28 de outubro, devido ao seu estado de saúde, informou nesta quinta-feira (18) o presidente do seu partido.

"Apesar da melhora, o seu estado é ainda de absoluto desconforto para se submeter a uma situação de alto estresse sem nenhum motivo", informou em entrevista coletiva no Rio de Janeiro o presidente do Partido Social Liberal (PSL), Gustavo Bebbiano.

Bolsonaro, que aparece nas pesquisas como o grande favorito para o segundo turno, continua se recuperando da facada que levou no início de setembro durante um comício.

Na manhã desta quinta-feira, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, chefe da equipe que o operou no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, assegurou a Agência Brasil que, do ponto de vista médico, o candidato pode participar dos debates se assim desejar, mas com certas limitações.

O atentado o manteve por três semanas no hospital e ao sair Bolsonaro concentrou sua campanha nas redes sociais, sem participar dos primeiros debates previstos para o segundo turno, apesar de Haddad tê-lo desafiado a comparecer.

O capitão apresentou atestados médicos, embora na semana passada tenha admitido que por "razões estratégicas" não compareceria a nenhum dos debates que restam.

Bolsonaro lidera com folga as intenções de voto para o segundo turno. A última pesquisa Ibope, publicada na segunda-feira, lhe dá 59% do apoio, frente os 41% para o candidato do PT.

"Como já disse o candidato Bolsonaro: quem discute com poste é bêbado", acrescentou Bebbiano.

Bolsonaro se refere a Haddad como o poste de Luiz Inácio Lula da Silva, em referência à expressão popular que diz que o carisma do ex-presidente preso poderia, inclusive, fazer eleger um pedaço de madeira.

Na semana passada, Haddad se disse disposto a ir "até à enfermaria" para debater publicamente com seu adversário.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português