O presidente Jair Bolsonaro, operado de uma hérnia abdominal há nove dias, recebeu alta na tarde desta segunda-feira (16) do hospital em São Paulo e continuará sua recuperação em Brasília.

Sem falar com a imprensa, o presidente deixou o hospital Vila Nova Star em direção ao aeroporto de Congonhas, onde embarcará para a capital.

"O Presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física", segundo o comunicado médico encaminhado à imprensa.

O porta-voz de Bolsonaro, o general Otávio Rego Barros, explicou que o vice-presidente Hamilton Mourão continuará à frente do governo até a quarta-feira como presidente interino.

Bolsonaro foi operado pela quarta vez desde levou uma facada que atingiu seu intestino durante um ato de campanha para a presidência em 6 de setembro de 2018.

Na semana passada, ele teve que colocar uma sonda nasogástrica, devido a problemas de trânsito intestinal, mas que foi retirado na sexta-feira para retomar gradualmente a alimentação por via oral, o que prolongou sua permanência no hospital.

"Preferimos que siga em repouso em casa e que não faça esforço físico ou esforço demais para falar", explicou nesta segunda-feira o cirurgião responsável pela operação Antônio Luiz Macedo, após anunciar a alta.

Rego Barros reafirmou que o presidente irá à Assembleia Geral da ONU este mês para defender sua posição em relação à proteção da floresta amazônica, embora a viagem dure um dia menos do que o previsto.

O embarque, programado inicialmente para 22 de setembro, será no dia seguinte (23) e retorno para Brasília ocorrerá no dia 25. No dia 24, se reunirá com o secretário- geral da ONU, António Guterres, e depois fará o discurso de abertura da Assembleia, conforme a tradição do encontro.

"O presidente compreende que não deve se expor a viagens cansativas. embora reconheça a importância dessa viagem", explicou o porta-voz.

