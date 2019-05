O decreto que autorizou, em 7 de maio, o porte de armas a determinadas categorias - políticos, caminhoneiros, caçadores, praticantes de tiro esportivo, entre outros - foi questionado na Justiça por consultorias técnicas do Congresso e por organizações da sociedade civil dedicadas ao estudo da violência

O presidente Jair Bolsonaro alterou nesta quarta-feira (22) seu decreto que amplia o porte de armas, após críticas de várias instituições e a detecção de uma brecha que facilitava a cidadãos comuns a aquisição de fuzis.

Em um comunicado, o governo informou que a versão retificada aponta que "não será conferido o porte de arma de fuzis, carabinas, espingardas, ou armas ao cidadão comum".

Apenas os proprietários rurais poderão adquirir esse tipo de arma e mantê-la em casa, acrescentou o governo, após informar que as mudanças foram introduzidas por "questionamentos feitos perante o Poder Judiciário, no âmbito do Poder Legislativo e pela sociedade em geral".

O decreto que autorizou, em 7 de maio, o porte de armas a determinadas categorias - políticos, caminhoneiros, caçadores, praticantes de tiro esportivo, entre outros - foi questionado na Justiça por consultorias técnicas do Congresso e por organizações da sociedade civil dedicadas ao estudo da violência.

Na segunda-feira, a fabricante brasileira Taurus anunciou que desde a publicação do decreto recebeu 2.000 pedidos de seu fuzil semiautomático T4, o que fez suas ações subirem 7,6% na terça.

Nesta quarta, suas ações caíam 3,2%.

O Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando se o decreto é inconstitucional, como alegam seus críticos, que consideram que desfigura o Estatuto do Desarmamento, lei aprovada pelo Congresso em 2003 que pode ser derrogada somente por uma nova lei, e não por um decreto.

