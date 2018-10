O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Jair Bolsonaro tentará roubar a cena na mídia na noite desta quinta-feira, falando "ao vivo" no Facebook no mesmo horário do debate presidencial na Rede Globo, do qual não participará por orientação médica.

Integrantes do Partido Social Liberal (PSL), de Bolsonaro, confirmaram à AFP que o capitão, ferido por uma facada durante um comício em 6 de setembro passado, em Juiz de Fora, falará no Facebook às 22H00 local, exatamente no horário do início do debate.

Bolsonaro, 63 anos, lidera as pesquisas para as eleições de domingo, com dez pontos de vantagem sobre Fernando Haddad, 55, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e representante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Se os resultados das pesquisas forem confirmados nas urnas, Haddad e Bolsonaro disputarão o segundo turno, no dia 28 de outubro, protagonizando um choque de modelos em termos de propostas políticas, econômicas e de segurança.

O PT, golpeado por vários escândalos em treze anos de poder, propõe políticas para reaquecer a economia e proteger as empresas estatais, com o apoio dos movimentos sociais, enquanto Bolsonaro adota um discurso de liberalismo econômico, aliado a sua tradicional pregação contra o atual sistema e o enaltecimento da ditadura militar.

