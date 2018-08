O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi desativada com sucesso neste domingo (26), após a evacuação de 18.500 pessoas na localidade alemã de Ludwigshafen.

Pesando 500 quilos, esta bomba, supostamente lançada pela aviação americana, foi descoberta na semana passada durante obras executadas na área.

"Boas notícias, a bomba foi desativada! Os cidadãos podem voltar para suas casas", indicaram as autoridades municipais de Ludwigshafen no Twitter.

Também publicaram uma imagem recente da bomba oxidada depois de ter sido desenterrada.

As autoridades desta cidade do oeste da Alemanha ordenaram que os moradores dentro de um raio de um quilômetro ao redor do local onde a bomba foi encontrada deixassem suas casas neste domingo às 6h00 GMT (3h00 de Brasília).

As equipes especializadas em desarmamento levaram uma hora para desativá-la e a situação se estabilizou às 14H00 (9H00 de Brasília).

Mais de setenta anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, artefatos lançados pelas tropas aliadas durante o conflito continuam a ser encontrados no subsolo alemão.

Mais de 60 mil pessoas foram evacuadas no ano passado em Frankfurt (oeste), durante a desativação de uma bomba britânica pesando 1,8 tonelada. mfp/eb/age/mr

