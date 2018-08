O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Forças do governo da Síria vêm aumentando o bombardeio de áreas controladas pelos rebeldes no sul desde 19 de junho, e aviões de guerra russos aliados realizaram suas primeiras incursões na região em um ano em 23 de junho

Quase 30 civis morreram, inclusive várias crianças, em bombardeios aéreos nesta sexta-feira (10) contra vários territórios rebeldes do norte da Síria, informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Barris de explosivos lançados por helicópteros do regime e bombardeios aéreos realizados pelo aliado russo atingiram a província de Idleb, no noroeste do país, principalmente controlada pelos extremistas e pelos rebeldes, segundo o OSDH.

Estes bombardeios deixaram ao menos 11 civis mortos, de acordo com esta ONG sediada no Reino Unido e que tem uma ampla rede de informantes na Síria.

Na província vizinha de Aleppo, bombardeios contra a localidade de Orum al Kubra, mataram 18 civis, entre eles três crianças, acrescentou a ONG, que não pôde informar se os ataques foram efetuados pelo regime ou pelos russos.

"O balanço pode aumentar (...) Há pessoas presas sob os escombros", explicou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

