Vinte civis, incluindo sete crianças, morreram em bombardeios do governo sírio contra um reduto da oposição no noroeste do país - informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) neste sábado (6).

O ataque aconteceu na noite de ontem, na localidade de Mahambel, província de Idlib, e matou 13 civis, entre eles sete menores, anunciou o OSDH, com sede no Reino Unidos.

Outras sete pessoas, entre elas uma mulher, perderam a vida na manhã deste sábado devido ao impacto de foguetes lançados pelo regime no sul da província, assinalou a fonte.

Idlib, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas, é o último grande bastião da oposição, após oito anos de guerra.

A região de Idlib é alvo de um acordo para criar uma "zona desmilitarizada". O pacto foi firmado em setembro de 2018 entre Ancara, que apoia os rebeldes, e a Rússia, que sustenta Damasco. Ainda assim, foi atacada reiteradamente desde o final de abril.

Segundo o OSDH, mais de 520 civis morreram na região desde então.

