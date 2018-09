O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um bombeiro venezuelano foi detido após comparar o presidente Nicolás Maduro com um burro, o qual filmou enquanto uma mulher passava por um edifício do Corpo de Bombeiros do estado de Mérida (oeste), denunciou a ONG Fórum Penal nesta sexta-feira (14).

"Ricardo Prieto (...) foi detido ontem pelo DGCIM (contrainteligência militar). Aparentemente o motivo da prisão foi um vídeo postado nas redes onde aparece um burro, a quem chama de 'presidente Maduro'", assinalou no Twitter Alfredo Romero, diretor da ONG.

Na gravação é possível ver uma mulher usando um uniforme de bombeiro e levando um burro para dentro do quartel.

O homem que filma, supostamente Prieto, chama o animal de "presidente Maduro" e brinca dizendo que o chefe de Estado está fazendo uma inspeção no local.

No vídeo, o burro para e começa a comer grama e o homem diz, rindo: "Como podem ver, ele próprio está verificando as condições da grama (...), é a única boa que temos aqui".

Após um breve passeio, o homem debocha da passividade do animal: "Devemos estar pedindo muito a ele", diz.

Maduro, que enfrenta uma grande rejeição popular pela crise econômica, costuma fazer piada em seus atos públicos afirmando que seus adversários o chamam de "Maburro".

