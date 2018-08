O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 11:13 10. Agosto 2018 - 11:13

Bombeiro luta contra incêndio em Monchique, na região do Algarve (Portugal), em 8 de agosto de 2018

Os bombeiros portugueses conseguiram controlar o incêndio que afetava há uma semana na região turística do Algarve, sul do país, mas permanecem em alerta máximo, informou a Proteção Civil.

"Podemos dizer que este incêndio está controlado, mas os bombeiros continuam mobilizados", afirmou Patrícia Gaspar, porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

"Temos que permanecer atentos para poder reagir ao retorno das chamas, que devem acontecer pontualmente", explicou.

"O risco de incêndio ainda é elevado pelas condições meteorológicas desfavoráveis, com um aumento da temperatura e a baixa umidade do ar previstas para as próximas horas, completou.

Nesta sexta-feira, mais de 1.300 profissionais, com o apoio de quatro aeronaves, seguiam mobilizados na região.

As autoridades portuguesas anunciaram na quinta-feira à noite que a situação estava "globalmente estabilizada".

Isto permitiu o retorno progressivo dos moradores a suas residências.

Desde o início do incêndio na sexta-feira passada nos arredores do município de Monchique, 164 km ao sul de Lisboa, as chamas deixaram 41 feridos, um deles em estado grave, incluindo 22 bombeiros.

O incêndio de Monchique, uma região com pinheiros e eucaliptos, altamente inflamáveis, destruiu quase 27.000 hectares, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

