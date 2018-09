O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 12:52 03. Setembro 2018 - 12:52

Bono, líder e vocalista do U2, durante um show em Berlim em 31 de agosto de 2018

Bono, o vocalista do U2, anunciou que está novamente "em plena posse de sua voz" para o restante da turnê europeia, após o cancelamento de um show interrompido após apenas algumas canções no sábado à noite em Berlim.

Em um comunicado publicado por seu agente, Bono afirma que recuperou a voz e a turnê prosseguirá, de acordo com o calendário previsto.

"Consultei um médico excelente e graças a seus cuidados volto a estar em plena posse de minha voz para o restante da turnê", informou o cantor de 58 anos.

O cantor irlandês também se declara "muito feliz e aliviado de qualquer risco sério ter sido descartado", ao mesmo tempo que disse que a alegria é "atenuada" pela interrupção do show em Berlim.

Ele prometeu que o grupo retornará a Berlim no fim da turnê para fazer um novo show em 13 de novembro ao público que ficou sem a apresentação de sábado.

Durante a apresentação de sábado, a segunda consecutiva do grupo em Berlim, Bono mostrou desde as primeiras músicas que estava com dificuldades em sua voz.

"Nós sentimos muito pelo cancelamento desta noite. Bono estava em ótima forma e com uma ótima voz antes do show e estávamos todos ansiosos para a segunda noite em Berlim, mas depois de algumas músicas, ele sofreu uma perda total de voz", afirmou o grupo em um comunicado publicado em seu site oficial.

Apesar do cancelamento ter provocado dúvidas sobre a continuidade da turnê "Experience + Innocence", o anúncio desta segunda-feira provoca alívio entre os fãs com ingressos já comprados.

O próximo show está previsto para a cidade alemã de Colonia. Em seguida o grupo viajará para França, Portugal, Espanha, Dinamarca, Holanda, Itália, Reino Unido e Irlanda.

