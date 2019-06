Boris Johnson estava sob pressão neste domingo para explicar uma briga conjugal que abalou a corrida para suceder a primeira-ministra britânica, Theresa May, na qual ele era o grande favorito.

Segundo uma pesquisa do semanário "Mail on Sunday", o caso teria influenciado sua popularidade entre o eleitorado britânico, embora o ex-prefeito de Londres pareça manter intacto o apoio dos militantes conservadores na batalha que o opõe ao chanceler Jeremy Hunt.

Os 160 mil membros do partido irão designar até o fim de julho seu líder, que se tornará, automaticamente, primeiro-ministro, após a saída de May.

Johnson se negou ontem a responder a perguntas sobre o caso durante o primeiro debate de um giro nacional, em Birmingham, com Hunt, diante de militantes conservadores que o aplaudiram de pé.

"Não acho que as pessoas queiram ouvir este tipo de coisa", disse a um jornalista durante o evento. Em vez disso, tentou se concentrar em suas políticas, dizendo "Precisamos que o Brexit seja feito" e prometendo que prepararia o país se tiver que deixar a União Europeia (UE) sem um acordo.

- 'Falta de disciplina' -

Hunt disse ao canal Sky News que "alguém que quer ser premier teria que responder a qualquer pergunta". O ministro do Comércio, Liam Fox, considerou na BBC1 que "é sempre mais fácil dar uma explicação".

Alan Duncan, ex-secretado de Estado para as Relações Exteriores com Boris Johnson, explicou ao jornal "The Guardian" que seu ex-chefe mostrou "falta de disciplina" durante toda a sua carreira, e que "um grande ponto de interrogação pesa sobre a sua cabeça".

A polícia de Londres foi na última sexta-feira até a residência de Johnson, depois de receber um telefonema alertando para uma acalorada briga conjugal.

De acordo com o The Guardian, um vizinho telefonou para a polícia na madrugada de sexta-feira e disse ter ouvido gritos e portas batendo na residência de Johnson e sua companheira, Carrie Symonds, no sul de Londres. Segundo o jornal, Carrie gritava "Deixe-me!" e "Saia do meu apartamento!".

O vizinho, que disse ter gravado a discussão de dentro de sua residência, contou ao The Guardian que bateu três vezes na porta de Boris Johnson e Carrie Symonds, mas que ninguém respondeu. Assegurou ainda ter ouvido "dois gritos muito altos" e "uma forte batida de porta", que fez o imóvel tremer.

- Surpresas -

Analistas estimam que a briga conjugal pode ter impacto na corrida à Downing Street, embora as apostas continuem favoráveis a "BoJo".

Antes deste incidente conjugal, o carismático Johnson estava com uma grande vantagem na corrida para suceder May, após obter mais da metade dos votos conservadores na votação da última quinta-feira.

Hunt também teve uma recepção calorosa. Prometeu que, caso não haja um acordo sobre o Brexit, "irei sem acordo". Karen Shakespeare, conselheira municipal "tory", disse estar "impressionada com a franqueza e honestidade" do ministro das Relações Exteriores.

"Sou um outsider, mas, na política, acontecem surpresas", assinalou Hunt.

