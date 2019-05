O ex-ministro britânico das Relações Exteriores Boris Johnson, um fervoroso defensor do Brexit, confirmou nesta quinta-feira (16) que será candidato ao posto de primeiro-ministro, quando Theresa May deixar a função - informou a imprensa local.

"É claro que vou fazer isso", afirmou Johnson durante um evento que reunia lideranças do mundo empresarial em Manchester, noroeste da Inglaterra, confirmando algo que a maioria de seus colegas conservadores e dos analistas políticos dava como certa.

May prometeu renunciar depois que o acordo do Brexit concluído com Bruxelas em novembro tiver sido adotado pelos deputados britânicos. Não estabeleceu uma data.

Esta semana, ela anunciou que apresentará, no início de junho, um projeto de lei sobre termos do acordo do Brexit, e não sobre o texto em si mesmo. As versões de May já foram rejeitadas três vezes no Legislativo.

Se o texto não for aprovado, May pode se ver forçada a deixar cargo.

Theresa May chegou ao comando do governo britânico após o referendo de 2016 sobre o Brexit e a renúncia de seu antecessor David Cameron. Na época, o eurocético Boris Johnson, que durante um tempo esteve na disputa, acabou desistindo.

