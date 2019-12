O primeiro-ministro britânico Boris Johnson divulgou um vídeo eleitoral a favor do Brexit no qual faz a paródia de uma cena do filme "Simplesmente Amor", o que provocou uma reação indignada de Hugh Grant, um dos atores do longa-metragem e fervoroso pró-europeu.

No vídeo, divulgado na conta do Twitter do primeiro-ministro conservador, Johnson retoma a cena em que o ator Andrew Lincoln, com a ajuda de cartazes, apresenta uma mensagem silenciosa à mulher que ama, interpretada por Keira Knightley.

A paródia eleitoral apresenta o chefe de Governo e uma atriz anônima que, na porta de sua casa, lê a mensagem: "Com alguma sorte, no próximo ano teremos feito o Brexit".

"(Se o Parlamento não bloquear novamente)", afirma outro cartaz.

Em seguida, Johnson pede, sempre em silêncio, o voto da eleitora para obter uma ampla maioria parlamentar.

Hugh Grant, um dos atores da comédia romântica de 2003, no qual interpreta o primeiro-ministro do país, faz campanha por um segundo referendo sobre a saída da União Europeia.

O ator, que interpreta o primeiro afirmou à rádio BBC que sente "pânico com o Brexit".

Questionado sobre o vídeo, ele afirmou que tecnicamente foi "muito bem feito".

Mas destacou que na paródia não aparece um dos cartazes do filme original, em que Andrew Lincoln afirma: "Porque no Natal você fala a verdade".

"Eu me pergunto se os conselheiros do Partido Conservador pensaram que era um cartaz que não ficaria muito bem nas mãos de Boris Johnson", completou, em referência à reputação de mentiroso que persegue o polêmico primeiro-ministro.

