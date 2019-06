O comércio entre a União Europeia e os países fundadores do Mercosul desde 2013

O Brasil comemorou nesta sexta-feira o acordo histórico alcançado entre o Mercosul e a União Europeia (UE), que criará "uma das maiores áreas de livre-comércio do mundo".

"O acordo é um marco histórico no relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia", e sua conclusão "ressalta o compromisso dos dois blocos com a abertura econômica e o fortalecimento das condições de competitividade", afirma uma nota conjunta dos ministérios da Economia e das Relações Exteriores brasileiros.

O tratado "cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual", informa.

Os quatro países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), assim como os da UE (que serão 27 quando o Brexit for formalizado) "representam, juntos, cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas", ressalta o comunicado.

