Este conteúdo foi publicado em 28 de Outubro de 2018 11:02 28. Outubro 2018 - 11:02

Homem observa as primeiras páginas dos jornais no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, no dia do segunto turno da eleição presidencial no Brasil

Os brasileiros comparecem às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições presidenciais, com o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro como favorito ante o candidato de esquerda Fernando Haddad.

Os locais de votação abriram às 8H00 (de Brasília) e serão fechados às 17H00. Os resultados devem ser conhecidos em poucas horas em um país com sistema de votação eletrônico e 147,3 milhões de eleitores.

No primeiro turno, em 7 de outubro, Bolsonaro, capitão do Exército na reserva, recebeu 46% dos votos e Haddad, do PT, 29%. O terceiro colocado, Ciro Gomes, recebeu 12,5%.

As últimas pesquisas, divulgadas na noite de sábado (27), mostram Bolsonaro com vantagem de oito a dez pontos sobre Haddad: 54% a 46% segundo o Ibope e 55% a 45% pelo Datafolha.

Haddad, 55 anos, encurtou a distância de seu adversário nos últimos dias (em meados de outubro Bolsonaro tinha 18 pontos de vantagem sobre ele), mas a expectativa de uma virada é pequena, afirmam analistas.

Mesmo assim, Bolsonaro, 63 anos e candidato do PSL, pediu a seus seguidores para não baixarem a guarda.

"As eleições não estão ganhas. Não podemos relaxar. Sei que tem gente que tem dificuldade para ir votar. Vai no sacrifício, sai mais cedo para votar. Não vamos dar oportunidade para o outro lado dizer 'ganhamos'", disse a seus seguidores em uma transmissão pelo Facebook.

Haddad, que prometeu lutar "contra o fascismo" até o último momento, não perdeu a esperança de uma mudança de posição dos eleitores de Bolsonaro.

"Acho importante que a população esteja tomando consciência do grande salto no escuro que é a candidatura Bolsonaro, que nunca teve compromissos com as instituições. Nas últimas semanas estão querendo 'adocicá-lo', fazendo-o parecer o que ele não é. Ele é uma pessoa truculenta e perigosa", disse, no sábado.

