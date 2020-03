Pessoas que usam máscaras como medida preventiva contra a disseminação do novo coronavírus, o COVID-19, são vistas no centro de São Paulo

O Brasil registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus, um homem de 62 anos que faleceu em um hospital de São Paulo, anunciaram nesta terça-feira à AFP autoridades locais.

Uma fonte do governo do estado de São Paulo precisou que a vítima sofria de "outros problemas de saúde", além da Covid-19.

Não há informações sobre se este caso de contaminação foi importado.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, revelou em entrevista à rádio CBN que a morte aconteceu na segunda-feira.

"Recebemos essa informação ontem. Infelizmente, mostra a gravidade dessa pandemia", declarou.

O estado do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo declararam estado de emergência, com uma série de restrições ao tráfego, principalmente no setor comercial e no transporte público.

O Brasil registrou até agora 234 casos confirmados de Covid-19, a maioria nos estados de São Paulo (152) e Rio de Janeiro (31). As autoridades preveem uma escalada da pandemia nas próximas semanas.

