O Brasil decidiu nesta quarta-feira suspender as operações com aviões da Boeing modelo 737 MAX 8, devido ao acidente com uma aeronave da Ethiopan Airlines que matou 157 pessoas no domingo, na região de Adis-Abeba, minutos após a decolagem, informou a Agência Nacional de Aviação (ANAC).

"A Diretriz de Aeronavegabilidade, que deve ser cumprida imediatamente, será adotada inclusive pelas empresas que suspenderam voluntariamente suas operações, como a Gol Linhas Aéreas".

"Após o acidente com a aeronave operada pela Ethiopian Airlines, a ANAC manteve contato com a Federal Aviation Administration (FAA), com a fabricante da aeronave e com as empresas que operam o modelo no Brasil, além de acompanhar atentamente as investigações do acidente, o que motivou a decisão divulgada hoje".

O acidente com o 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines foi o segundo em cinco meses. Em outubro passado, um modelo semelhante da companhia indonésia Lion Air caiu também minutos após a decolagem, matando as 189 pessoas a bordo.

O Brasil se soma assim a dezenas de países, como Estados Unidos, China, Austrália, Índia, União Europeia, México e Chile, entre outros.

