O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2016 14:49 13. Agosto 2016 - 14:49

(Arquivo) Um mosquito Aedes aegypti é visto em San Salvador, no dia 27 de janeiro de 2016

A primeira campanha de vacinação contra a dengue na América começou neste sábado no Brasil, onde meio milhão de pessoas receberão a primeira vacina autorizada no mundo contra esta doença, anunciou o laboratório que a produz.

A empresa francesa Sanofi Pasteur informou em um comunicado que a campanha, que será realizada no Paraná, é o "primeiro programa público de vacinação contra a dengue no continente americano".

A "Dengvaxia", primeira vacina autorizada para a prevenção da dengue, precisou de 20 anos de pesquisas e 1,5 bilhão de euros de investimentos. México, Filipinas, El Salvador e Costa Rica já a homologaram.

"Vamos vacinar, nas próximas três semanas, todos os indivíduos de 15 a 27 anos de 28 localidades e, nas duas regiões de nosso estado onde a dengue está mais presente, todos os indivíduos de nove a 44 anos", anunciou Michele Caputo Neto, secretária-geral de Saúde, citada no comunicado.

Segundo ela, a campanha de vacinação pode "implicar em cinco anos uma redução de 74% da doença nestas localidades muito afetadas", com base em um estudo publicado no Brazilian Journal of Health Economics.

No Paraná, que conta com 10 milhões de habitantes, a incidência da dengue e o número de falecimentos devido a esta doença triplicaram nos últimos anos, segundo o grupo farmacêutico.

A dengue, uma doença febril transmitida pelos mosquitos, matou mais de 800 pessoas em 2015 no Brasil.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.