O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Setembro de 2018 17:22 17. Setembro 2018 - 17:22

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta segunda-feira (17) que seu plano de deixar a União Europeia é a única alternativa possível para um Brexit sem um acordo, que teria "custos substanciais" para a economia - alertou o FMI.

Conhecido como "plano de Chequers", May defende a proposta duramente, apesar da resistência de parte de seu Partido Conservador e das críticas de Bruxelas. Ele prevê conservar uma estreita relação comercial entre Reino Unido e UE após o Brexit, que deve se efetivar em 29 de março.

"Acho que teremos um bom acordo, vamos voltar com ele das negociações da UE e submeteremos ao Parlamento", afirmou May antes de uma entrevista com a BBC que será transmitida nesta segunda.

Mas "acho que a alternativa será a ausência de acordo", com efeitos potencialmente caóticos, acrescentou.

A reação foi imediata.

"A ideia de que a única coisa que este país deve aceitar é uma correção, ou o abismo, não é apenas um insulto à inteligência dos eleitores britânicos, mas também não é verdade", criticou o ex-vice-premier e liberal-democrata Nick Clegg, também à BBC.

"Os prazos podem ser alterados", ele insistiu.

No campo contrário, Gerard Batten, líder do Partido da Independência do Reino Unido (UKIP), considerou que "a falta de acordo, o que significa retornar aos termos da Organização Mundial do Comércio, é melhor do que um mau acordo".

O Brexit de May "não será o que os britânicos votaram em 23 de junho de 2016, de Brexit só terá o nome", disse ele em um comunicado.

- 'Custos substanciais' -

As declarações de May foram feitas no mesmo dia em que o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou, em seu relatório anual sobre o Reino Unido, que um Brexit sem acordo teria "custos substanciais" para a economia britânica.

"Encorajamos tanto o Reino Unido quanto a União Europeia a trabalhar com afinco" para evitar que a separação ocorra brutalmente, disse a diretora-gerente do Fundo, Christine Lagarde, em uma coletiva de imprensa em Londres.

"O pouco tempo para concluir um acordo é muito problemático", acrescentou.

A UE e o Reino Unido tinham decidido finalizar as negociações antes da cúpula europeia em 18 de outubro, mas agora se fala para além de novembro.

Um dos principais obstáculos é a linha divisória entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, um Estado-membro da UE.

Londres e Bruxelas se opõem a restabelecer os controles de fronteira nessa área por temerem ameaçar o frágil acordo de paz na Irlanda do Norte, mas divergem sobre como evitá-lo.

Se um acordo for alcançado a tempo, ele ainda deve ser aprovado pelo Parlamento britânico, onde May tem uma maioria estreita, e pelos Parlamentos dos 27 países da UE e o Parlamento Europeu.

Não está claro o que aconteceria em caso de rejeição, mas ambas as partes já estão tecnicamente preparadas para um eventual Brexit sem acordo.

A UE apelou a Londres para que desenvolvesse uma solução "backstop", ou "rede de segurança", que prevê manter a Irlanda do Norte dentro da união aduaneira e do mercado único europeu e seria aplicada apenas se a negociação não conduzisse a uma solução melhor. O Executivo de May teme, porém, que isso comprometa a integridade territorial do país.

"Se não houver apoio operacional para a Irlanda, não haverá acordo", disse o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na semana passada.

O jornal "The Times" publicou nesta segunda-feira que a UE estaria se preparando em sigilo para aceitar as condições britânicas a esse respeito.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português