Foto tirada em 18 de março de 2020 no momento do fechamento na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street

Após vários dias sombrios, uma brisa de esperança varria os mercados financeiros nesta terça-feira (24), com os anúncios do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos e sinais de melhora na área da saúde.

O Fed anunciou na segunda-feira (23) uma nova série de medidas - incluindo a compra ilimitada de títulos e dispositivos de apoio às empresas - para salvar a maior economia do mundo das terríveis consequências da pandemia de Covid-19.

"O cheque em branco do Fed, ineficaz para tranquilizar os mercados ontem (segunda-feira), pode surtir efeito quando o Congresso dos Estados Unidos chegar a um acordo sobre o plano de apoio à economia", estimou em nota Tangi Le Liboux, estrategista na Aurel BGC.

No momento, a Casa Branca e os legisladores não conseguiram chegar a um acordo para uma primeira votação sobre o gigantesco pacote de ajuda, mas as negociações continuam para alcançar uma votação nesta terça-feira no Senado.

Assim, em um ambiente muito mais otimista, a Bolsa de Tóquio deu um salto nesta terça (+7,13% no fechamento), graças principalmente à queda do iene, às intervenções do Banco do Japão (BoJ) e às medidas do Fed.

As Bolsas chinesas também encerram em alta de 2 a 4%, e as praças europeias abriram no positivo.

No início das operações, o Dax 30 de Frankfurt subia 5,91%, o CAC-40 de Paris, 4,4%, o FTSE 100 de Londres, 3,8%, o IBEX 35 de Madri, 3,3% e o FTSE MIB de Milão, 3,5%.

- Melhoria na China e na Itália -

Por outro lado, os esforços de coordenação internacional devem começar a dar resultados.

Rompendo um antigo tabu, os países da União Europeia (UE) autorizaram na segunda-feira a proposta da Comissão Europeia de suspender as regras de disciplina orçamentária para permitir aos governos aumentar seu gasto público e enfrentar o coronavírus.

Contudo, enquanto mais de 1,7 bilhão de pessoas estão confinadas em todo o mundo, o balanço da epidemia superando os 16.000 mortos, o FMI alertou que a recessão mundial pode ser pior este ano do que durante a crise financeira de 2008.

Mas a esperança vem "dos sinais de melhora em Wuhan e na Itália", o que "poderia ajudar os mercados, ainda que vários países ainda estejam distantes do pico epidêmico", assegura Le Liboux.

A cidade chinesa de Wuhan (centro), berço da epidemia de Covid-19, vai acabar com as restrições aos deslocamentos em 8 de abril, depois de mais de dois meses de confinamento.

Por sua vez, a Itália registrou na segunda-feira uma segunda queda consecutiva no número de mortos e de novos casos positivos, alimentando uma prudente esperança de uma desaceleração da pandemia, que já fez 6.000 mortos no país.

No mercado de câmbio, o euro, que já se valorizou em relação ao dólar na segunda-feira após as novas medidas do Fed, valia 1,0842 às 03h50, contra US$ 1,0743 na segunda-feira às 16h00.

Os preços do petróleo, derrubados pela crise de saúde e divergências entre os produtores, também se recuperavam.

Às 3h45, o barril WTI, referência nos Estados Unidos, subia 4,54%, a US$ 24,41, e o barril de Brent do Mar do Norte aumentava 4,11%, a US$ 28,14.

E o mercado da dívida permanece estável.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram