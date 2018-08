O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Agosto de 2018 12:06 20. Agosto 2018 - 12:06

Uma turista britânica que caiu de um transatlântico que se dirigia da Croácia para Veneza foi encontrada viva e em boas condições de saúde após permanecer dez horas nas águas do Mar Adriático.

Uma embarcação da Guarda Costeira croata realizou as operações de busca e conseguiu resgatar a turista a 1,3 km do local onde ela caiu do navio da empresa "Norwegian Star", informou o Ministério da Defesa.

"Salvamos uma vida, é uma sensação que não se pode comparar a nada", declarou o capitão do navio, Lovro Oreskovic.

A turista não deu detalhes por ora de como caiu da embarcação, que partiu do porto de Pula (oeste da Croácia).

O turismo representa 20% do PIB da Croácia. Seu litoral no Mar Adriático e suas mais de mil ilhas atraem 18 milhões de turistas por ano.

