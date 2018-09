O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 11:08 24. Setembro 2018 - 11:08

Manifestação contra reforma do judiciário diante da sede do Senado polonês, em Varsóvia, em 23 de julho de 2018.

A Comissão Europeia decidiu, nesta segunda-feira (24), levar a Polônia à Justiça europeia por sua reforma da Suprema Corte, alegando que a mesma "mina o princípio de independência judicial" e é "incompatível com o direito comunitário".

Em nota, o Executivo Comunitário informou que "a Comissão Europeia decidiu hoje levar a Polônia ao Tribunal de Justiça da UE (TJUE) pelas violações do princípio de independência judicial criado pela nova lei polonesa sobre a Suprema Corte".

Bruxelas decide dar mais um passo no processo de infração aberto contra a Polônia neste caso, que pode levar a multas pesadas, depois que as respostas de Varsóvia a suas cartas de julho e agosto não dissiparam suas preocupações.

A Comissão também pede ao alto tribunal que "ordene medidas cautelares, por meio das quais se restabeleça a situação da Suprema Corte da Polônia, anterior a 3 de abril", quando se adotou a norma que permite reduzir a idade de aposentadoria dos juízes de 70 para 65 anos.

Esta nova ação no tribunal com sede em Luxemburgo se soma à apresentada em julho de 2017 por Bruxelas contra a lei polonesa de tribunais ordinários, outra polêmica medida adotada pelo governo nacionalista conservador do partido Lei e Justiça (PiS).

Sua reforma global do sistema judiciário está na mira da Comissão Europeia. Em dezembro, foi ativado pela primeira vez o duro procedimento conhecido como Artigo 7, ou "botão nuclear", diante do risco de "violação grave do Estado de direito" na Polônia.

Em longo prazo, este procedimento pode implicar a suspensão do direito a voto da Polônia na UE. A Hungria, país contra o qual a Eurocâmara também pediu a aplicação do Artigo 7, já antecipou que usará seu direito de veto para impedir isso.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português