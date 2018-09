O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Bruxelas mantém crescimento da zona euro em 0,4% no 2º trimestre

O crescimento da zona euro se situou em 0,4% do PIB, no segundo trimestre de 2018, sem alterações em relação aos três primeiros meses do ano - informou o Eurostat nesta sexta-feira (7).

O escritório europeu de estatísticas confirma sua estimativa de meados de agosto, quando elevou em um décimo o 0,3% do PIB antecipado no final de julho sobre o segundo trimestre.

O dado sobre a expansão entre abril e junho nos 19 países do euro coincide com a projeção dos analistas consultados pela Factset.

A Comissão Europeia reduziu em julho suas previsões de crescimento para a Eurozona em 2018, a 2,1%, pela tensão comercial com o presidente americano, Donald Trump.

Em relação ao segundo trimestre de 2017, a zona euro registrou uma expansão de 2,1% entre abril e junho, segundo o Eurostat, que mantém o dado interanual um décimo abaixo do previsto pela Factset.

Por países, Malta registra o crescimento trimestral mais alto da zona euro, com 1,9% entre abril e junho, acrescenta o Eurostat.

A Espanha cresceu 0,6% do PIB, um décimo acima da Alemanha. Já Grécia, França e Itália registram a menor expansão no mesmo período, com 0,2%.

A expansão nos 28 países da União Europeia (UE) se manteve estável em 0,4% entre abril e junho na comparação com o trimestre anterior, o que representa uma expansão de 2,1% interanual no segundo trimestre.

