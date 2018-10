O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

07. Outubro 2018 - 15:24

Corgis, beagles, huskies e Leonberger: centenas de cães de todas as raças e seus proprietários saíram em passeata neste domingo (7) em Londres para exigir um novo referendo sobre o Brexit.

O autor da iniciativa batizada de "Ouaferendo", Daniel Elkan, explicou que sua intenção era criar "o maior latido do mundo", capitalizando o excesso de amor dos britânicos por seus animais de estimação, na tentativa de bloquear o Brexit.

Os manifestantes e seus companheiros de quatro patas marcharam no centro da capital britânica até o parlamento de Westminster.

Por que protestar com cachorros? Porque "todos os meios são válidos quando se faz campanha", disse à AFP Alastair Campbell, ao lado de Skye, um cavalier king Charles Spaniel de cinco meses.

"Este dia mostra que nem todos estão unidos por trás da mesma visão do Brexit", disse o homem, que foi porta-voz do governo trabalhista nos anos 1990 e 2000.

O desfile de cães é realizado duas semanas antes de uma grande manifestação, marcada para 20 de outubro em Londres - mas com apenas pessoas desta vez - em defesa da organização de um novo referendo sobre o Brexit.

Embora tenha sido firmemente rejeitada pelo governo da primeira-ministra Theresa May, esta proposta tem crescido entre os britânicos, preocupados com as consequências do Brexit, programado para 29 de março.

- Petição assinada pelos cães -

"É simpático falar sobre um assunto tão sério de uma forma tão divertida - todo mundo adora cachorros", disse Flora Renz, professora universitária.

Esta alemã de 30 anos vive no Reino Unido há dez anos. Ela saiu com Billy, um beagle de três anos, usando uma bandeira europeia.

"Espero que as pessoas tenham algum bom senso. Não sei se um segundo referendo é a melhor solução, mas tudo é melhor do que o que está acontecendo agora".

Na manifestação, alguns não hesitaram em vestir-se de cães com coleiras, casacos de pele e maquiagem canina, outros improvisaram um mictório para os seus animais, colocando no meio uma foto de Boris Johnson, o ex-ministro das Relações Exteriores e defensor de um Brexit intransigente.

Os organizadores também planejaram entregar a Downing Street uma petição pedindo um novo referendo e "assinado pelos cães e seus donos".

"Sabemos que o Brexit será desastroso para os seres humanos, mas pode ser igualmente prejudicial para nossos animais de estimação", disse um dos organizadores do referendo, Dominic Dyer.

Falta de veterinários, aumento do preço dos alimentos ou fim do passaporte europeu para os animais....

