4 de Outubro de 2018

Um "Au-au-ferendo" será realizado em Londres neste domingo, em frente ao Parlamento, quando milhares de cães (acompanhados de seus donos) irão manifestar sua oposição à saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e pedir um segundo referendo.

"Queremos criar o maior latidaço do mundo", explica em comunicado o autor da iniciativa, Daniel Elkan, capitalizando o amor dos britânicos por seus animais de estimação a fim de tentar impedir o Brexit.

Com o movimentos "pelos cachorros, pelos humanos", ele espera reunir de 4 mil a 5 mil cães, que vão desfilar no centro da capital, saindo do Parlamento em direção à Downing Street, onde fica o gabinete da primeira-ministra Theresa May. Lá, será entregue uma petição em que os signatários pedem um novo referendo sobre a separação.

Os peticionários postaram no Youtube o vídeo "The Wooferendum is coming" ("O Au-au-ferendo está chegando"), com diversos cães que expressam seu ponto de vista sobre a saída com placas.

"Sabemos que o Brexit será desastroso para os humanos, mas ele também pode se mostrar nocivo para nossos animais de estimação", afirma Dominic Dyer, um dos organizadores do evento.

Escassez de veterinários, aumento do preço dos alimentos, fim do passaporte europeu para os animais... A lista de lados ruins do cenário chega a considerar o cenário de uma recessão, que forçaria proprietários a abandonar seus animais em canis sobrecarregado.

O Brexit foi votado por 52% dos britânicos em junho de 2016 e deve entrar em vigor em 29 de março. Os críticos exigem a organização de um segundo referendo sobre o resultado das negociações com a UE, ainda inacabado, na esperança de derrubar a decisão.

