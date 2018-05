O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 23:12 21. Maio 2018 - 23:12

Uma moeda comemorativa com as figuras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder norte-coreano Kim Jong Un, foi produzida pela Agência de Comunicação da Casa Branca antes de sua cúpula planejada, no próximo mês.

A moeda mostra Trump e Kim, descritos de perfil, voltados um de frente para o outro com as bandeiras dos EUA e da Coreia do Norte ao fundo.

As palavras "Negociações de Paz" são estampadas na parte de cima da moeda com a data "2018" abaixo.

O verso da moeda tem uma imagem da Casa Branca, do Air Force One e do Selo dos Estados Unidos.

Trump deve participar de uma reunião de cúpula com o líder norte-coreano em Cingapura em 12 de junho, mas Pyongyang recentemente ameaçou se retirar das negociações se Washington insistir que Pyongyang abandone unilateralmente seu arsenal nuclear.

A Agência de Comunicação da Casa Branca produz regularmente moedas comemorativas, com as quais muitas vezes presenteia convidados estrangeiros, diplomatas e membros das Forças Armadas.

Várias moedas estão disponíveis para venda na loja de presentes da Casa Branca.

