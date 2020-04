Uma cabine cinza e azul chama a atenção de alguns pedestres em Tel Aviv. Criada por um plano de seguro de saúde de Israel, permite que pessoas potencialmente portadoras do novo coronavírus sejam testadas na rua.

No interior, um profissional de saúde, vestindo uma blusa azul e uma máscara, desliza as mãos em longas luvas pretas de borracha através de duas janelas fechadas e insere um cotonete na boca e no nariz da pessoa do outro lado do vidro, que pouco antes lhe mostrou seu documento de identidade.

O cotonete é então colocado em um tubo e em uma geladeira que será transportada para um laboratório onde a amostra será analisada, explica Michael Attal, responsável pelo projeto do plano de saúde Maccabi.

Destinado aos clientes do plano, este projeto permite que, se tiverem sintomas do vírus e depois de obterem um pedido do médico, evitem ir a um centro de saúde e que façam o teste rapidamente.

O teste leva menos de dois minutos e o resultado é relatado durante o dia ou no dia seguinte.

As autoridades israelenses relataram mais de 12.500 casos de infecções pelo novo coronavírus, 140 deles com mortes.

Para combater a propagação da pandemia do COVID-19, as autoridades ordenaram o confinamento, fecharam escolas, locais de culto e proibiram os residentes de se movimentarem mais de 100 metros de casa, exceto para trabalhar, se for necessário, ou para ir ao supermercado, ao hospital ou à farmácia.

O projeto ainda está em fase experimental, mas o Maccabi quer instalar vários estandes em Tel Aviv, a cidade costeira onde tem o maior número de afiliados, para permitir que mais pessoas sejam testadas, disse Attal à AFP.

A vantagem desta cabine 100% esterilizada é que "as pessoas que fizeram o teste saem sem ter tocado em nada", avalia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram