A cadela chamada Serenity manteve com vida uma ninhada de gatinhos com o calor de seu corpo em uma fria noite canadense

Cinco gatinhos foram encontrados no acostamento de uma estrada no Canadá, aninhados em uma cadela vira-lata que os protegeu do frio. Desde então, o abrigo que os acolheu recebeu mais de 30 pedidos de adoção de todo o continente.

A cachorra, de dois anos, chamada de Serenity pelos oficiais de resgate de animais, foi encontrada em uma vala ao lado de um caminho rural perto de Chatham, Ontário, há uma semana.

Nesse momento, a temperatura era de -3 graus Celsius e estava escuro. A cadela estava coberta de neve.

Quando um transeunte parou para ajudar a cadela, ficou surpreso ao encontrar cinco pequenos gatinhos pretos "aninhados nela", disse à AFP Myriam Armstrong, porta-voz do abrigo Pet and Wildlife Rescue.

Os felinos, de cinco semanas de idade, foram levados à agência para receber atendimento, e sua história comovente de sobrevivência e apoio entre espécies foi amplamente compartilhada nas redes sociais.

"Os gatinhos não teriam sobrevivido ao frio inverno canadense sem a ajuda da cadela", que os manteve com vida com o calor de seu corpo, disse Armstrong.

