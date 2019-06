Caetano Veloso se apresentou nesta terça-feira à noite no Rio de Janeiro no show de lançamento de um aplicativo de ativismo ambiental destinado a defender a Amazônia, na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente.

O músico subiu ao palco do Circo Voador com representantes indígenas e artistas da cena musical brasileira para manifestar uma vontade de "resistência".

Durante o evento foi oficializado o lançamento do aplicativo 342amazonia.org, uma iniciativa do Greenpeace, da plataforma 342Amazonia e da rede Mídia NINJA.

Também participaram do show Teresa Cristina, Lulu Santos e Jorge Drexler.

A Amazônia está, desde a chegada à presidência de Jair Bolsonaro sob pressão de todos os setores que sustentam o seu governo: o agronegócio, os "antiglobalistas" e os militares nacionalistas.

O atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que questiona a origem humana das mudanças climáticas, defendeu nesta quarta-feira nos principais jornais do país a implementação de um modelo que proporcione "o devido dinamismo econômico aos povos e à região da floresta, permitindo que todos possam desenvolver suas atividades de produção sustentável e de manejo florestal".

