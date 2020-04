O Banco de Desenvolvimento da América Latina - anteriormente conhecido como Corporação Andina de Desenvolvimento (CAF) - informou nesta quarta-feira que concederá um empréstimo de até 2,5 bilhões dólares a seus países membros para enfrentar os efeitos gerados pela Covid-19.

O banco também aprovou a possibilidade de realocar recursos de empréstimos "que ainda não foram desembolsados" para "mitigação dos efeitos do novo coronavírus, desde que eles não constituam mudanças no prazo e não levem a um aumento em seu valor", segundo comunicado enviado para a imprensa.

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Costa Rica, México, Uruguai, Paraguai, Panamá, Peru, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Costa Rica e Venezuela estão entre os países parceiros da CAF, conforme informações publicadas no site da entidade.

A CAF também aprovou uma linha de crédito contingente de até 50 milhões dólares por país para atender os sistemas de saúde pública da Argentina, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai, acrescentou o texto.

Em 3 de abril, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) pediu ao setor privado que colabore com os governos no que eles esperam ser um "tsunami" dos casos do novo coronavírus na América Latina e no Caribe.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram