A companhia Ethiopian Arlines anunciou nesta segunda-feira que as duas caixas-pretas de seu Boeing 737 MAX 8 que caiu neste domingo a sudeste de Adis-Abeba, acidente que deixou 157 mortos, foram recuperadas.

A caixa-preta com os dados técnicos do voo e a caixa que grava as conversas dentro da cabine foram recuperadas, anunciou a Ethiopian Airlines no Twitter.

