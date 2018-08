O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As autoridades norueguesas tiveram que pedir aos motoristas que ficassem alertas diante das renas que estão se refugiando nos túneis em busca de ar fresco, enquanto o norte da Europa sofre uma onda de calor.

"Faz muito calor há semanas no norte da Noruega. Os animais buscam abrigo em lugares mais frios", declarou nesta quinta-feira à AFP Tore Lysberg, funcionário da Statens Vegvesen, a agência do governo norueguês encarregada das estradas.

"Tanto as renas quanto as ovelhas encontram refúgio em túneis e áreas sombreadas para se refrescar", informou.

Embora este fenômeno não seja novo, este ano tem sido de maior importância dadas as altas temperaturas que foram registradas no Ártico durante o verão boreal.

Na quarta-feira foram registrados recordes para esta época do ano nas regiões mais ao norte do país, informou o Instituto Meteorológico norueguês: 31,2°C no condado de Finnmark, bem ao norte do Círculo Ártico.

A região está tão quente que desde o começo do ano teve 12 noites chamadas de "tropicais", pois as temperaturas noturnas superaram os 20°C, segundo o instituto meteorológico.

As previsões estimam que as temperaturas deverão cair a partir do final de semana.

