O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 22:58 10. Setembro 2018 - 22:58

A chanceler do Canadá Chrystia Freeland chega para uma reunião com o representante americano do Comércio Robert Lighthizer em Washington, em 30 de agosto de 2018

A chanceler do Canadá, Chrystia Freeland, se reunirá nesta terça-feira com o representante comercial americano (USTR), Robert Lighthizer, em Washington para retomar as negociações da atualização do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), informou um porta-voz canadense nesta segunda.

Freeland, que lidera a equipe negociadora canadense, se reunirá com Lighthizer para continuar os diálogos sobre o Nafta, indicou o porta-voz da chanceler, Adam Austen.

As duas partes concluíram na sexta-feira duas semanas de negociações sem chegar a um acordo. Não foi anunciada, então, a data de retomada dos diálogos.

México e Estados Unidos já chegaram a um acordo no fim de agosto e Washington informou ao Congresso que pretende assinar um novo acordo em 30 de novembro, com a perspectiva de que o Canadá faça parte do mesmo.

Contudo, Ottawa e Washington negociam com dificuldade uma nova versão do Nafta, assinado em 1994 entre Canadá, Estados Unidos e México.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português