O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Setembro de 2018 22:48 23. Setembro 2018 - 22:48

Justin Trudeau negou neste domingo "de maneira clara e firmemente" que o fato de que o Canadá ainda não fechou um novo acordo com os Estados Unidos sobre o Nafta se deve a razões de política interna, como sugeriu um assessor da Casa Branca.

"Quero dizer de maneira clara e firme que as considerações sobre as eleições em New Brunswick e Quebec não fazem parte da nossa reflexão" sobre as negociações comerciais com os Estados Unidos, declarou o primeiro-ministro canadense em uma entrevista coletiva com o espanhol Pedro Sánchez em Montreal.

New Brunswick e Québec elegem seus deputados provinciais em 24 de setembro e 1 de outubro, respectivamente.

O setor de lácteos de Quebec, um dos mais poderosos da economia nacional, pressiona o governo liberal de Trudeau a não ceder ao governo americano, que exige que o Canadá liberalize seu sistema de proteção à produção leiteira.

Esse é um dos principais pontos que impedem Ottawa e Washington de concluírem um novo acordo sobre o Nafta.

Legisladores do Quebec ameaçaram tomar medidas legais se o Executivo ceder aos Estados Unidos.

Na sexta-feira, um assessor econômico da Casa Branca sugeriu que o Canadá está segurando as negociações comerciais por razões de política interna e advertiu que os Estados Unidos poderiam continuar discutindo a modernização do Nafta apenas com o México.

"Nós sempre dissemos muito claramente que só assinaremos um bom acordo para o Canadá, senão não assinaremos", insistiu Trudeau.

Perguntado sobre se as negociações serão suspensas durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá na próxima semana em Nova York, o primeiro-ministro canadense disse que deverão continuar "menos formalmente" à margem da reunião.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português