O Parlamento do Canadá aprovou nesta segunda-feira uma lei que proíbe a captura e criação de cetáceos como baleias e golfinhos, uma decisão elogiada por ativistas da defesa dos animais.

A lei, apresentada pela primeira vez em 2015 e que agora precisa apenas de uma aprovação real simbólica, não será retroativa, o que significa que os animais em cativeiro permanecerão confinados.

E inclui exceções para mamíferos marinhos que precisam de reabilitação após um ferimento ou para outros casos autorizados pelas autoridades.

"É uma lei muito importante porque proíbe a criação, o que garante que as baleias e golfinhos que estão atualmente retidos em pequenos tanques no Canadá são a última geração a sofrer", declarou Melissa Matlow, diretora de campanhas da World Animal Protection Canada.

A porta-voz do Grupo de Defesa dos Animais, Nina Devries, afirmou que o Canadá se une a uma dezena de países, incluindo Chile e Costa Rica, "que adotaram uma postura progressista contra a prisão e criação de baleias, golfinhos e botos para entretenimento".

Os parques aquáticos com baleias e golfinhos como atrações foram alvo de campanhas de repúdio nos últimos anos.

Marineland nas Cataratas do Niágara e o Aquário de Vancouver são as únicas instalações no Canadá com cetáceos em cativeiro.

