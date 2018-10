O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Exportações de aço do Canadá para os Estados Unidos cresceram pelo segundo mês consecutivo

O Canadá registrou seu primeiro superávit comercial em quase dois anos em agosto, superando as expectativas dos economistas, informou a agência de estatísticas oficial nesta sexta-feira (5).

A margem 407 milhões de dólares, após um déficit de cerca de 146 milhões de dólares em julho, é explicada pelo fato de a queda das importações ter superado a das exportações.

Segundo a Statistics Canada, as exportações recuaram 1,1% em agosto, a cerca de 39,05 bilhões de dólares, principalmente por uma redução nas vendas de carros e caminhões para os Estados Unidos.

A agência também registrou exportações menores de ouro e petróleo para o Reino Unido, enquanto as de cobre aumentaram - sobretudo para Japão, Coreia do Sul e Índia.

Enquanto isso, as importações caíram 2,5%, a 38,66 bilhões em agosto. Aviões e outros equipamentos de transporte recuaram pelo terceiro mês seguido, após um recorde em maio.

O comércio com os Estados Unidos caiu durante o mês, mas o Canadá manteve seu superávit comercial com o país vizinho "essencialmente inalterado" em julho e agosto, em cerca de 4,098 bilhões de dólares, a maior margem em uma década.

As exportações de aço para os Estados Unidos aumentaram pelo segundo mês consecutivo, depois que as tarifas de 25% sobre o aço entraram em vigor, mas as exportações de alumínio, sujeitas a uma tarifa de 10%, caíram pelo terceiro mês consecutivo.

