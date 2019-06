Toneladas de lixo canadense que ficaram nas Filipinas durante anos voltaram a seu país de origem neste sábado, dando fim a uma disputa diplomática que mostrou que as nações asiáticas se cansaram de ser a lixeira do mundo.

Um navio de carga com 69 contêineres de lixo atracou em um porto nos arredores de Vancouver.

O lixo será incinerado em uma instalação de conversão de resíduos em energia, disseram autoridades locais.

O conflito remonta a 2013 e 2014, quando uma empresa canadense enviou às Filipinas contêineres etiquetados erroneamente como plásticos recicláveis.

Na realidade, continua uma mistura de papel, plásticos, produtos eletrônicos e resíduos domésticos, inclusive fraldas, apesar de a lei filipina proibir a importação de plástico misturado a lixo doméstico.

Alguns dos resíduos foram eliminados nas Filipinas, mas grande parte deles ficou armazenada em portos locais por anos.

O assunto contaminou as relações bilaterais desde então, mas as tensões chegaram a um ponto crítico em abril, quando o presidente filipino, Rodrigo Duterte, ameaçou "declarar guerra" ao Canadá, a menos que Ottawa resgatasse o lixo.

O Canadá não cumpriu a data limite de 15 de maio para repatriar os rejeitos, mas fez arranjos para organizar este traslado.

"Nos comprometemos com as Filipinas e estamos trabalhando de perto com eles", disse na quinta à imprensa a ministra de Meio Ambiente do Canadá, Catherine McKenna.

