Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 11:37 26. Setembro 2018 - 11:37

O candidato à presidência Ciro Gomes foi submetido com sucesso nesta terça-feira a uma intervenção na próstata, no Hospital Sírio Libanês de São Paulo, e em breve retomará suas atividades de campanha, informou o Partido Democrata Trabalhista (PDT).

"Ciro Gomes deu entrada no fim da tarde desta terça-feira no hospital Sírio Libanês. Após exames, passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata. O procedimento foi realizado com sucesso pelo médico urologista Miguel Srougi".

"Por ser um procedimento simples, Ciro Gomes poderá retornar às suas atividades o mais breve possível", acrescenta a nota do PDT.

Um assessor de imprensa do PDT explicou à AFP que Ciro Gomes passará a noite no hospital, mas que pretende participar, na quarta-feira, do debate presidencial organizado por SBT, Folha de S.Paulo e UOL.

Segundo a Rede Globo, Ciro, que na manhã desta terça-feira fez campanha no estado do Rio de Janeiro, se sentiu mal e foi ao hospital.

Ciro, que está com 11% das intenções de voto na última pesquisa Ibope, se apresenta como a alternativa à polarização no Brasil entre o candidato de extrema direita, Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores.

