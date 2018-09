O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Setembro de 2018

O Parlamento iraquiano elegeu neste sábado (15) para a sua presidência o candidato apoiado pela lista pró-Irã, abrindo caminho para a formação de um governo, quatro meses depois das legislativas.

Em meio a um país paralisado a nível político desde as eleições de maio, a votação no Parlamento - que ainda tem que escolher dois adjuntos ao presidente - permitirá concretizar as alianças que se formarão na assembleia.

Segundo o sistema proporcional iraquiano, o bloco que tiver mais deputados poderá nomear um primeiro-ministro.

O bloco pró-Irã, liderado pela Aliança da Conquista de Hadi Al-Ameri - uma coalizão de ex-combatentes antiextremistas próximos ao Irã - parece se destacar, com a eleição de seu candidato.

Mohamed Al-Halbusi, nascido em 1981, tornou-se o mais jovem presidente do Parlamento na história do Iraque.

Diante dos 298 deputados - dos 329 - presentes durante a votação, Al-Halbusi defendeu "reformas reais", mencionando Basra, no sul xiita, onde na semana passada houve protestos contra a corrupção e os serviços públicos que deixaram vários mortos.

