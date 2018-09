O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O candidato do PDT à Presidência do Brasil, Ciro Gomes, teve alta e deixou o hospital Sírio-Libanês nesta quarta-feira (26), em São Paulo, após fazer uma cirurgia na próstata na véspera.

A assessoria de imprensa do hospital informou que Ciro saiu do hospital às 16h00.

O candidato foi internado na noite de terça-feira. "Após exames passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata", informou em um comunicado o seu partido.

Nesta quarta-feira, Ciro Gomes participará do antepenúltimo debate para as eleições de 7 de outubro.

Ciro, que na terça-feira de manhã fez campanha no Rio de Janeiro, foi ao hospital durante a tarde após sentir dor.

Aos 60 anos, o candidato do PDT está em terceiro lugar nas pesquisas, com 12% das intenções de voto.

Em primeiro lugar está Jair Bolsonaro, do PSL, seguido por Fernando Haddad, do PT.

Bolsonaro, capitão da reserva e deputado federal, de 63 anos, está se recuperando no Hospital Israelita Albert Einstein, também em São Paulo, de uma facada recebida em 6 de setembro durante um comício em Juiz de Fora. Na semana passada, o candidato do PSL informou em vídeo no Facebook que espera ter alta antes do fim do mês.

