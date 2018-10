O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Outubro de 2018

Três membros da mesma família foram feridos na Austrália após um ataque incomum feito por um canguru, do qual se defenderam usando uma vassoura e uma pá.

Linda Smith, 64 anos, foi ferida nos pulmões, nas costelas e teve que passar por uma cirurgia neste domingo, um dia depois do ataque ter ocorrido em sua propriedade na região de Sarling Downs, no estado de Queensland (nordeste).

Ela e seu marido, Jim, alimentavam trinta ou mais cangurus e wallabies em sua propriedade todas as noites. Estes animais silvestres sofrem com a escassez de alimentos devido à seca que afeta o país.

Um canguru macho de 1,80 metro de altura atacou seu marido quando ele o alimentava, contou a mulher ao serviço de ambulância de Queensland.

"Jim estava no chão e o canguru continuou batendo nele, eu saí para tentar ajudá-lo pegando uma vassoura, mas o canguru conseguiu pegar minha vassoura e me atacou", disse a mulher.

Seu filho de 40 anos socorreu os pais acertando o canguru na cabeça com uma pá.

O animal fugiu imediatamente, indicou o serviço de ambulância, comentando ainda que esse tipo de ataque é algo incomum.

A mulher reconheceu que sabia do risco e explicou que os cangurus podem ser agressivos durante a época de acasalamento.

Na Austrália, há 46 milhões de cangurus, de acordo com uma estimativa do governo feita no ano passado.

