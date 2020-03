Cantil de porcelana que pertenceu ao imperador chinês do século XVIII Qianlong foi vendido por por € 4,1 milhões em leilão

Um cantil de porcelana que pertenceu ao imperador chinês do século XVIII Qianlong foi vendido por por € 4,1 milhões em um leilão em Bourges (centro da França).

Com todos gastos inclusos, a venda feita a um comprador chino que participou por telefone chega a quase € 4,94 milhões, segundo o comissário Olivier Clair, que classificou-a como uma "boa venda".

O cantil, em camafeu azul cobalto com fundo branco, conhecida como "Bianhu", foi queimado nos fornos do imperador Qianlong na segunda metade do século XVIII, contou Clair à AFP.

Ele tem a representação de um dragão imperial, com cinco garras, que busca a pérola sagrada. "Houve vários, mas é muito raro. A maioria desses objetos foram desviados do Palácio de Verão" por um corpo expedicionário franco-inglês em 1860, lembrou Clair.

"O cantil era usado por peregrinos chineses. Pouco a pouco, foi se tornando um símbolo decorativo, como a espada de consagração. É um objeto que interessa aos chineses, já que é seu patrimônio", explicou.

"Não sabemos como esse objeto chegou à França, só conhecemos sua história há três gerações. Pertencia a uma antiga família da indústria do papel, bem conectada politicamente no século XIX", afirmou o curador-avaliador.

As peças imperiais do período Qianlong são muito apreciadas. Uma tigela de porcelana rosa da família foi vendida por US$ 30,4 milhões em abril de 2018 na Sotheby's em Hong Kong.

