R. Kelly, estrela da música R&B americana, foi preso nesta quinta-feira, acusado de manter relações sexuais com cinco menores e gravar vídeos durante esses atos.

A acusação também alega que o artista intimidou as vítimas e ocultou evidências em um julgamento de 2008 por pornografia infantil do qual saiu absolvido.

As últimas acusações contra Kelly, conhecido por sucessos como "I Believe I Can Fly", incluem receber e produzir pornografia infantil, incitar menores de idade a uma atividade sexual criminosa e obstruir a justiça.

Além disso, uma acusação da justiça federal aberta na quinta-feira em Nova York o acusa de recrutar mulheres e crianças com fins sexuais.

O músico foi detido em Chicago por agentes federais na noite de quinta-feira, enquanto passeava com seu cachorro, disse nesta sexta-feira Steve Greenberg, advogado do artista, através de um comunicado publicado em sua conta do Twitter.

Segundo o advogado, os crimes imputados a Kelly "parecem ser os mesmos" que os apresentados pela justiça de Illinois e as acusações das que foi absolvido.

As acusações envolvem também dois ex-empregados de Kelly, Derrel McDavid e Milton Brown.

Segundo documentos judiciais, Kelly conheceu as cinco vítimas na década de 1990 e manteve com elas relações sexuais quando tinham menos de 18 anos. Com quatro delas, gravou vídeos explícitos dessas relações.

Kelly se encontrava em liberdade sob fiança por outras acusações de agressão sexual agravada apresentadas pela promotoria do estado de Illinois.

Segundo a acusação, Kelly e McDavid pagaram a uma pessoa conhecida, que não foi identificada, centenas de milhares de dólares em 2001 para reunir e ocultar os vídeos.

Quando essa pessoa disse que exporia publicamente os vídeos, Kelly, McDavid e outros supostamente pagaram 170.000 dólares para que não o fizesse.

Kelly, de 52 anos, foi acusado durante as duas últimas décadas de diferentes casos de conduta sexual inapropriada, especialmente com menores de idade.

Apesar das acusações - que incluíram um julgamento por posse de pornografia infantil no qual foi absolvido - Kelly conseguiu manter durante todos estes anos um público sólido e estável e uma carreira ativa sobre os palcos.

A sorte do músico começou a mudar depois da estreia, em janeiro deste ano, de um documentário televisivo de seis capítulos intitulado "Surviving R. Kelly" ("Sobrevivendo a R. Kelly"), que alegava que o cantor abusou de forma mental, física e sexual de meninas e mulheres, e que motivou a promotoria de Chicago a tentar identificar as possíveis vítimas.

Cada uma das acusações pode resultar em penas de entre seis e 30 anos de prisão.

Em uma entrevista em março, o cantor negou as acusações.

"Não fiz este tipo de coisa. Este não sou eu", declarou ao canal CBS News.

