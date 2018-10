O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 11:57 26. Outubro 2018 - 11:57

A cantora irlandesa Sinead O'Connor, 51 anos, envolvida em várias polêmicas ao longo de sua carreira, anunciou no Twitter que se converteu ao islamismo.

"Isto é para anunciar que eu estou orgulhosa de ter me tornado muçulmana. Esta é a conclusão natural da jornada de qualquer teólogo inteligente", escreveu a cantora no Twitter, em uma mensagem na qual aparece com a cabeça coberta com o véu islâmico.

Ela também anunciou que recebeu um novo nome, Shuhada. O'Connor já havia modificado seu nome para Magda Davitt.

A cantora também mudou seu avatar no Twitter para uma imagem em preto e branco do logo da Nike Swoosh e a frase: "Wear a hijab. Just do it" (Use um hijab. Apenas faça isto).

A artista irlandesa se tornou famosa em todo o planeta em 1990 com a canção "Nothing Compares 2 U", uma composição de Prince.

Conhecida pela cabeça raspada, O'Connor também protagonizou muitas polêmicas.

Acusou a mãe de maus-tratos durante a infância e criticou a Igreja Católica por não ter protegido os menores de idade vítimas de abusos sexuais. Em 1992, ela rasgou uma fotografia do papa João Paulo II no programa de televisão Saturday Night Live.

Nos últimos anos, Sinead O'Connor demonstrou seu estado de ânimo nas redes sociais, com ameaças de processos judiciais contra ex-colaboradores e, em alguns casos, expressando pensamentos suicidas.

