A capa usada pelo ator Christopher Reeve no filme "Super-Homem", de 1978, e o cahimbo do personagem Bilbo Bolseiro de "O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel" serão leiloados na próxima semana em Los Angeles e a estimativa é que arrecadem entre 100.000 e 200.000 dólares.

Os dois itens são os destaques de um catálogo com cerca de 400 artigos para amantes do cinema que estarão a venda na próxima segunda pela casa Julien's Auctions, em Hollywood.

O cachimbo foi usado pelo ator Ian Holm no primeiro filme da trilogia "Senhor dos Anéis", e, segundo a casa de leilões, é o único exemplar da produção que está nas mãos de colecionadores.

O lote a ser leiloado também inclui objetos dos filmes baseados na série "Jornada Nas Estrelas", como a jaqueta usada pelo ator William Shatner, que interpretou o capitão Kirk em "Jornada nas Estrelas II: a ira de Khan", avaliada entre 80.000 e 100.000 dólares.

O leilão também terá artigos de filmes clássicos como "O Falcão Maltês", "E o Vento Levou", "Jurassic Park" e "Forrest Gump".

