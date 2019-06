A capitã do navio humanitário "Sea-Watch", bloqueado com 40 migrantes a bordo na costa da Itália, forçou na madrugada de sábado o cerco imposto à embarcação e forçou a entrada no porto de Lampedusa, onde foi imediatamente detida.

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, denunciou um "ato criminoso, um ato de guerra", pediu a prisão da alemã Carola Rackete, de 31 anos, e prometeu embargar o navio, além de impor uma forte multa para a ONG.

Na quarta-feira, a capitã violou o bloqueio ao navio imposto por Salvini, principal dirigente do partido Liga (extrema-direita). Mas o "Sea-Watch" teve que parar a apenas uma milha do pequeno porto de Lampedusa.

O "Sea-Watch", de bandeira holandesa, resgatou em 12 de junho um grupo de 53 migrantes que estavam à deriva em uma balsa inflável perto da costa da Líbia.

Rackete, após 60 horas "incrivelmente tensas" para os migrantes, de acordo com suas palavras na sexta-feira, finalmente decidiu forçar o bloqueio, apesar da presença de um barco da polícia responsável por impedir sua passagem.

"Ficamos na frente para impedir a entrada no porto, mas não adiantou. Se ficássemos no caminho, (o "Sea-Watch") teria destruído nossa lancha", afirmou um policial.

Um pouco antes das 3H00 locais, a polícia subiu a bordo e prendeu Carola Rackete. A capitã, que pode ser condenada a até 10 anos de prisão, desceu do navio escoltada por agentes, sem algemas.

Manifestantes favoráveis e contra o gesto de Rackete se reuniram no porto de Lampedusa.

A Liga de Salvini recebeu 45% dos votos nas eleições europeias de maio nesta ilha, que há 30 anos está na linha de frente da chegada de migrantes.

Durante a manhã, Rackete foi colocada em prisão domiciliar. Nas próximas 48 horas acontecerá uma audiência, informou o advogado Leonardo Marino, antes de afirmar que a alemã está "cansada e estressada".

"As razões humanitárias não podem justificar atos inadmissíveis de violência contra aqueles que usam seu uniforme no mar para a segurança de todos ", disse Luigi Patronaggio, promotor de Agrigente (Sicília), ao qual está vinculada Lampedusa.

A Promotoria já havia anunciado a abertura de uma investigação contra a capitã por tráfico ilegal de seres humanos e por não respeitar a ordem de um navio militar italiano de não entrar nas águas territoriais da Itália.

"Estamos orgulhosos de nossa capitã", escreveu no Twitter o diretor da ONG, Johannes Bayer. "Fez o que era necessário, insistiu no direito marítimo e colocou estas pessoas em um ambiente seguro", completou.

Os migrantes desembarcaram pouco depois das 5H30 e foram levados para centros de abrigo da ilha. Após intensas negociações diplomáticas, devem ser distribuídos entre cinco países europeus: França, Alemanha, Luxemburgo, Portugal e Finlândia.

Apesar da postura de Salvini, em Lampedusa desembarcaram mais de 200 migrantes durante as duas semanas em que o Sea-Watch permaneceu bloqueado diante da ilha.

O ministro italiano advertiu outras ONGs que não poderão desembarcar pessoas no país e exige que permitam o auxílio da Guarda Costeira da Líbia.

