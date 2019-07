Chuvas torrenciais caíram nesta segunda-feira em Washington DC e arredores, inundando vários bairros e afetando o fornecimento de eletricidade e os serviços de transporte.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta para inundações repentinas no momento em que a tempestade atingiu a região, inundando as ruas e forçando o fechamento de várias estradas.

Aeroportos e estações ferroviárias também foram afetadas, o que causou atrasos.

Imagens transmitidas pela televisão local e postadas nas redes sociais mostravam veículos submersos em áreas conhecidas na capital americana, como no Monumento de Washington, e também motoristas nos tetos de seus carros.

O principal alimentador de energia do prédio do Arquivo Nacional - onde estão alguns dos documentos históricos mais importantes dos Estados Unidos - foi inundado, causando uma queda de energia.

"A Declaração de Independência, a Constituição (...), juntamente com todos os outros registros valiosos mantidos no prédio, estão seguros e fora de qualquer perigo", garantiu a instituição em um comunicado.

Nem mesmo a Casa Branca escapou: imagens de vários correspondentes e televisões mostraram as poças que se formaram em um de seus porões.

Nenhuma morte foi relatada, apesar das numerosas chamadas de emergência recebidas pelas autoridades.

A chuva e as inundações continuam e centenas de clientes foram afetados por cortes de energia, de acordo com um mapa ao vivo no site da Pepco.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias