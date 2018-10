O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O homem mais procurado da França, Redoine Faid, foi detido na madrugada desta quarta-feira (3), três meses depois de sua espetacular fuga de helicóptero de uma prisão onde cumpria pena de 25 anos.

Este fã de filmes de gângsteres, especializado no roubo de carros-fortes, foi detido às 4h da madrugada (hora local), em um apartamento em Créteil, ao norte de Paris, onde nasceu e cresceu.

Faid foi localizado com várias armas, mas, no momento de sua detenção, não ofereceu resistência. Não houve nenhum ferido na operação, que terminou ainda com seis detidos, um deles, irmão do criminoso.

Redoine Faid, de 46 anos, cumpria pena de 25 anos por uma tentativa frustrada de assalto, em 2010, na qual um policial morreu.

Em 1º de julho, protagonizou uma fuga no estilo de Hollywood. Três homens armados sequestraram um piloto de helicóptero e o obrigaram a pousar no pátio da prisão. Em apenas poucos minutos fugiram com Faid a bordo.

Desde então, a polícia lançou uma intensa operação para descobrir seu paradeiro.

Redoine Faid já havia fugido em 2013. Escapou da prisão de Lille-Séquedin (norte), em uma operação muito mais violenta, na qual usaram explosivos e houve vários reféns.

Foi encontrado um mês depois em um hotel na região parisiense.

Este amante do cinema se inspirou em vários filmes na hora de cometer seus assaltos.

Em sua autobiografia, "Braqueur, des cités au grand banditisme" ("Ladrão, dos bairros pobres à grande bandidagem", em tradução livre), publicada em 2010, contou que estudou o comportamento dos protagonistas do filme "Heat", protagonizado por Al Pacino, e aprendeu que, para ser um bom ladrão, é preciso ser "minucioso".

