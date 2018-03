O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Março de 2018

Policiais observam manifestantes contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante comício em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 19 de março de 2018

A polícia teve de intervir entre partidários e adversários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Bagé, no Rio Grande do Sul, a primeira etapa de uma caravana que levará o líder da esquerda condenado em segunda instância por várias cidades do país.

Cerca de 150 produtores rurais, exibindo bandeiras brasileiras e seus tradicionais trajes gaúchos, se reuniram com seus tratadores nas primeiras horas da manhã diante da Universidade Unipampa, onde Lula vai discursar, iniciando a quarta viagem de pré-campanha eleitoral.

O conhecido boneco "Pixuleco" - Lula vestido de presidiário - era exibido por um dos tratores.

Um grupo de policiais fez um cordão de isolamento entre os manifestantes e os movimentos de esquerda que aguardavam o ex-presidente.

Enquanto uns cantavam "Lula, ladrão, teu lugar é na prisão", outros respondiam "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

A caravana, formada por vários ônibus brancos, entrou na universidade com escolta policial e simpatizantes do PT.

Junto a Lula estavam a ex-presidente Dilma Rousseff e outros altos dirigentes do PT.

- Lula: "Voltaremos" -

Em um discurso a seus simpatizantes no final da manhã, Lula reivindicou os avanços sociais de seus dois mandatos (2003-2010) e se mostrou desafiante.

"Essas pessoas que vieram se manifestar contra nossa vinda aqui, deveriam ter vindo protestar quando nós estávamos aqui inaugurando essa universidade. Deveriam estar pra explicar o porquê o Brasil foi o último país da América Latina a ter uma universidade", disse o ex-presidente

"Mas se tem alguém aqui que não gosta da gente, venho avisar que vamos voltar",anunciou.

Lula irá nesta tarde à cidade fronteiriça de Santana do Livramento (Rivera do lado uruguaio), onde se encontrará com o ex-presidente uruguaio José Mujica.

Lula é favorito para as eleições de outubro, mas a admissão de sua candidatura parece improvável, depois de ele ter sido condenado em janeiro pela segunda instância a doze anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Durante a caravana, que irá até 28 de março, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) deverá se pronunciar sobre os últimos recursos que, se forem negados, poderá levar à sua prisão imediata.

"Tenho certeza que, se eles ousarem mandar me prender, eles estarão cometendo a maior barbárie jurídica desse País porque estarão me transformando no primeiro preso político do século 21 aqui neste País", disse Lula na última sexta-feira.

Entre os críticos de Lula em Bagé, o produtor rural Fernando Resner, de 35 anos, explica que compareceu ao protesto para denunciar "o comunismo".

Lula representa isso. O que ele já fez esses oito anos foi empobrecer o país, destruí-lo. Estou aqui para apoiar ele ser preso", declarou Resner vestido com traje típico de gaúcho

Tanara Lucas, de 32 anos, acredita que Lula foi "condenado sem provas concretas".

" A gente sabe que é por ser ele. Não é justiça contra corrupção, é livrar o Brasil dum homem que ajuda aos pobres", afirma.

