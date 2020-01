O ex-CEO da Renault-Nissan Carlos Ghosn denunciou nesta quarta-feira (8) um "golpe" orquestrado contra si e afirmou que está determinado a "lavar sua honra", durante sua primeira aparição pública em Beirute desde que fugiu do Japão, onde é acusado de desfalque financeiro.

Diante de cerca de 150 jornalistas escolhidos meticulosamente por sua equipe de comunicação, o magnata deposto, tem tom teatral e acusador, proclamou: "presumido culpado" pelo sistema de Justiça japonês assim que foi preso em 2018, ele não teve "outra escolha", a não ser fugir das acusações "infundadas".

"Eu era refém" no Japão, acrescentou, insistindo em sua "inocência".

Alvo de quatro acusações no Japão, Ghosn, de 65 anos, denunciou o "conluio" entre a fabricante Nissan e os promotores japoneses, particularmente sobre sua prisão, um "golpe orquestrado" segundo ele quando se preparava para organizar a fusão entre Renault e Nissan.

"Fui arrancado da minha família e dos meus entes queridos", denunciou Carlos Ghosn, que se levantou e gesticulou.

A Justiça libanesa, que recebeu a ordem de prisão emitida pelo Japão através da Interpol, convocou o executivo para um interrogatório na quinta-feira.

Procuradores japoneses reagiram à entrevista de Ghosn e classificaram suas críticas como "inaceitáveis". Em uma nota, a Procuradoria de Tóquio considerou "categoricamente falsas e contrárias aos fatos" as acusações feitas pelo ex-CEO de que a Justiça japonesa e a Nissan teriam armado um complô para afastá-lo do cargo.

Preso em novembro de 2018 no Japão, o empresário, detentor de nacionalidades francesa, libanesa e brasileira, foi solto sob fiança em abril de 2019, após 130 dias de detenção.

Em prisão domiciliar, foi proibido de deixar o Japão até o julgamento. Também ficou impedido de entrar em contato com sua esposa, Carole, que foi alvo de um mandado de prisão japonês por "falso testemunho".

"Não fugi da Justiça. Escapei da injustiça e da perseguição", insistiu em inglês, depois de um preâmbulo em árabe e também em francês.

Durante seu pronunciamento de quase uma hora, garantiu que falava à imprensa para "lavar sua honra", apresentando documentos para apoiar suas observações.

Segundo ele, seus advogados disseram que corria o risco de esperar cinco anos antes do veredicto de seu julgamento, uma maneira de justificar seu status de fugitivo.

- "Milhões" de perdas

Ghosn é alvo de duas acusações por quebra de confiança agravada e duas por sonegação, incluindo referente aos valores que ele deveria receber após sua aposentadoria, estimados pela Justiça em 9,23 bilhões de ienes (74 milhões de euros) de 2010 a 2018.

Na coletiva de imprensa, o empresário prometeu fornecer "documentos", comprovando sua inocência.

Desde o início, Ghosn, seus parentes e sua defesa sustentam que ele foi vítima de uma "conspiração" planejada pela Nissan, com a cumplicidade das autoridades japonesas, para removê-lo de seu posto.

Disse, contudo, não acreditar que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, estava envolvido em sua prisão.

Segundo ele, sua prisão foi muito ruim para a aliança automobilística.

"A valorização da Nissan desde a minha prisão caiu mais de 10 bilhões de dólares. Eles perderam mais de 40 milhões de dólares por dia durante esse período (...). Não é melhor para a Renault, porque a valorização da Renault caiu desde a minha prisão em mais de cinco bilhões de euros, o que significa 20 milhões de euros por dia", afirmou.

Desde novembro de 2018, a ação da Renault perdeu aproximadamente 34% de seu valor e a da Nissan, em torno de 38%.

Poucas horas antes da coletiva de imprensa, a equipe jurídica francesa de Ghosn chamou a investigação interna da Nissan de "grande distorção da verdade".

Nesta quarta-feira, os promotores tentavam revistar o escritório de um de seus advogados japoneses, Junichiro Hironaka, e apreender computadores, mas tiveram acesso negado, com os advogados evocando a "confidencialidade entre um advogado e seu cliente".

- Pronto para ficar 'muito tempo' no Líbano

Se ele avisou que não estava "lá para contar como fugiu do Japão", a história de sua fuga manteve a mídia em suspense e levou à abertura de investigações no Japão e na Turquia, onde Ghosn fez uma escala.

Ele é suspeito de ter fugido pegando um jato particular no Aeroporto Internacional de Kansai, perto de Osaka (oeste do Japão), com dois supostos cúmplices, de nacionalidade americana, segundo a televisão japonesa.

Ghosn teria escapado ao controle, escondendo-se em uma caixa de equipamentos para shows, segundo a mídia japonesa.

"Fui eu quem organizou minha partida", insistiu, antes da coletiva. Carole Ghosn assegurou, por sua vez, que "não tinha conhecimento de nada" sobre a fuga do marido.

"Estou pronto para ficar no Líbano por um longo tempo", disse Ghosn.

O país, que não possui acordo de extradição com o Japão, recebeu um pedido de detenção da Interpol. Ghosn pode ser ouvido pelo Ministério Público, de acordo com uma fonte judicial.

Beirute garante que o empresário entrou no Líbano "legalmente" com um passaporte francês.

As autoridades japonesas denunciaram uma fuga "injustificável", enquanto o grupo Nissan a descreveu como "extremamente lamentável".

